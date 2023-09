Dove vedere Milan-Verona in tv o diretta streaming: Sky o DAZN?

Alle ore 15:00 c'è Milan-Verona a 'San Siro' Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Milan-Verona , in tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 15:00 , si disputerà, allo stadio 'San Siro' di Milano, la gara tra Milan e Verona, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023-2024 . Il Milan di Stefano Pioli si trova al terzo posto in classifica a 9 punti, con tre vittorie e una sconfitta. Il Verona di Baroni è nono a 7 punti, con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Milan-Verona, ecco dove seguirlo in tv

Per tutta questa stagione sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Il derby Milan-Verona è una partita che sarà trasmessa in direttaesclusiva su 'DAZN'.