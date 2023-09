Milan-Verona: la terza maglia, i super ospiti e ‘AC Milan For Peace’

LE PRESENZE VIP — Tra il pubblico di oggi a San Siro, ci saranno anche ospiti VIP come Fedez e Lazza - che con “Boem” sono freschi di annuncio di nuova partnership come Official Hard Seltzer di AC Milan - Fabio Volo, Dani Faiv, Sangiovanni e gIANMARIA

AC MILAN FOR PEACE — Per celebrare la Giornata Internazionale della Pace, che ricorre ogni 21 settembre, sabato AC Milan ospiterà un gruppo di mamme e bambini ucraini del Centro di Accoglienza Straordinaria gestito da Fondazione Progetto Arca Onlus. In questa occasione, a un bambino del Centro sarà riservata la speciale opportunità di accompagnare in campo uno dei ventidue calciatori. Occasione che da qualche tempo - nell'ambito del programma di accessibilità "Il Milan per tutti" - il Club ha esteso anche a bambine e bambini con disabilità o provenienti da delicati contesti familiari e sociali. L'attività si inserisce all'interno del programma "AC Milan for Peace". Nell'ambito della quale il Club e Fondazione Milan da un anno e mezzo sono impanati a supportare la popolazione ucraina attraverso una serie di iniziative concrete. LEGGI ANCHE: Milan-Verona, attesa una reazione di Leao >>>

