Milan-Verona, tocca ancora a Giroud: a Pioli mancano alternative

La dirigenza rossonera era intervenuta sul mercato per dargli alternative, prelevando lo svincolato Divock Origi, che mise a segno solo due reti. Marko Lazetic, invece, non pervenuto. Quest'anno sono arrivati Luka Jovic, opaco nelle ultime esperienze al Real Madrid e alla Fiorentina, e Noah Okafor, mai in doppia cifra in carriera. Olivier Giroud deve fare gli straordinari anche perché al momento a Stefano Pioli mancano alternative. LEGGI ANCHE: Milan-Verona, Pioli cambia il Diavolo per svoltare >>>