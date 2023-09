Milan, Ravezzani: “Spero che Pioli non cambi in difesa. Vorrebbe dire…”

Fabio Ravezzani , sul proprio profilo 'X', ha espresso un parere in merito alla possibile decisione da parte di Stefano Pioli di cambiare modulo al Milan . A suo dire, infatti, significherebbe che il tecnico rossonero non avrebbe le idee chiare. Ecco, quindi, le sue parole.

Le parole di Fabio Ravezzani sul Milan

"Spero non sia vero che Pioli cambierà la linea difensiva per tornate a 3 (modulo provato e abbandonato velocemente la scorsa stagione) dopo 4 giornate di campionato e un turno Champions. Vorrebbe dire che non ha le idee per niente chiare, senza contare un mercato fatto per i 4".