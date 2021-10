Serie A – Milan-Verona, la moviola: giusto rigore per gli ospiti | LIVE

La moviola di Milan-Verona, partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo l'operato dell'arbitro Alessandro Prontera

Prima palla gol della partita, è per il Verona: tiro di Ilić dall'interno dell'area di rigore rossonera, Tatarusanu si distende sul primo palo e devia in calcio d'angolo.

Primo cartellino giallo del match: lo rimedia Ceccherini (Verona) per una trattenuta da dietro su Rebić lanciato in contropiede. Giusto il cartellino giallo.

Prontera fischia il calcio di rigore per il Verona per un intervento da dietro di Romagnoli su Kalinić nell'area piccola rossonera.

Secondo cartellino giallo del match, sempre per il Verona. Lo rimedia l'ex Kalinić che, saltando su Tomori, sbraccia in maniera troppo dura sul difensore inglese.

