Serie A – Milan-Venezia, la partita alla moviola: inizia la ripresa | LIVE NEWS

La moviola di Milan-Venezia, partita del 5° turno della Serie A 2021-2022. Analizziamo LIVE l'operato dell'arbitro Ivano Pezzuto di Lecce

L'arbitro dà il via a Milan-Venezia!

Cartellino giallo per Francesco Forte. Calcio involontario dell'attaccante del Venezia sulla faccia di Matteo Gabbia, giusta la sanzione dell'arbitro Pezzuto.

L'arbitro dà il via al secondo tempo di Milan-Venezia.

Segui con 'PianetaMilan.it' la moviola LIVE di Milan-Venezia. La partita è valida per la quinta giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo, quindi, in diretta l'operato dell'arbitro Ivano Pezzuto della sezione A.I.A. di Lecce e dei suoi collaboratori in questa sfida tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i lagunari di Paolo Zanetti.