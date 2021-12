Serie A – Milan-Salernitana, la partita alla moviola | LIVE NEWS

La moviola di Milan-Salernitana, partita della 16^ giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo in diretta l'operato dell'arbitro Antonio Giua

Di Tacchio trattiene platealmente per il braccio Bakayoko, che si stava involando in avanti. Forse poteva starci il giallo

Giallo solo posticipato per Di Tacchio. Il giocatore della Salernitana interviene in maniera scomposta e da dietro su Rade Krunic

Segui con 'PianetaMilan.it' la moviola LIVE di Milan-Salernitana. La partita è valida per la sedicesima giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo, quindi, in diretta l'operato dell'arbitro Antonio Giua e dei suoi collaboratori in questa sfida tra i rossoneri di Stefano Pioli e i granata di Stefano Colantuono. Segui qui il LIVE della partita di 'San Siro' >>>