Serie A Femminile, Inter-Milan 1-3: super gol di Giacinti / LIVE NEWS

Quasi tutto pronto per Inter-Milan, match valido per la Serie A Femminile. Segui con noi la diretta testuale delle rossonere di Ganz.

Primo tiro in porta della partita: Pandini dalla distanza conclude centralmente. Tiro parato.

Pericolo per il Milan! Serie di rimpalli in area di rigore rossonera. Si supera Korenciova su tiro da distanza ravvicinata.

Altro tentativo per l'Inter, con Marinelli: tiro da lontano che trova l'ottima risposta di Korenciova.

Gol del vantaggio annullato al Milan con Dowie per posizione di fuorigioco.

Calcio di rigore per il Milan!

GOL DEL MILAN! - Giacinti non sbaglia dal dischetto: palla a sinistra, portiere a destra.

Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti al Centro Sportivo Giacinto Facchetti, dove tra poco, alle ore 12:30, si disputerà Inter-Milan, match valido per la Serie A Femminile. Restate con noi per non perdervi la diretta testuale del match delle Rossonere allenate da Maurizio Ganz. Intanto il Milan ripensa a un regista sul calciomercato >>>