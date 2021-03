Calciomercato Milan – Centrocampo, Maldini ripensa al forte regista

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, pensa a come rinforzare la mediana in estate

Daniele Triolo

Tra le priorità del Milan nel prossimo calciomercato estivo, certamente, ci sarà quella dell'acquisizione di un nuovo centrocampista. Gli intoccabili, infatti, sono Franck Kessié e Ismäel Bennacer, con quest'ultimo pronto a rilanciarsi dopo una stagione passata più in infermeria che sul terreno di gioco.

Sarà certamente riscattato Sandro Tonali, che con il trascorrere delle giornate ha palesato una notevole crescita, preparandosi per l'esplosione (si spera) nell'annata 2021-2022. Più incerto, invece, il futuro di Soualiho Meïte, giunto in prestito con diritto di riscatto dal Torino. Non ha demeritato, il francese, ma, finora, neanche giustificato la spesa di 8 milioni di euro per la conferma.

Ecco perché Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, continuano a sondare la scena italiana ed internazionale alla ricerca del giusto calciatore da innestare nell'organico di Stefano Pioli come alternativa in mezzo al campo. A Milanello ci si è resi conto di una cosa: Tonali è più un vice Kessié, per caratteristiche, che un vice Bennacer.

Motivo per cui le attenzioni della dirigenza, per il prossimo rinforzo del Milan nel calciomercato 2021, si sono concentrate sulla ricerca di un regista. E ci sarebbe già un nome cerchiato in rosso sul taccuino del club di Via Aldo Rossi. È quello di Sofyan Amrabat, classe 1996, marocchino con passaporto olandese. Dopo essersi messo in luce nella scorsa stagione con la maglia dell'Hellas Verona, cercava la consacrazione quest'anno alla Fiorentina.

Le cose, per lui, in riva all'Arno non sono però andate benissimo. Cesare Prandelli, dimessosi da qualche giorno da allenatore viola, lo aveva persino escluso di squadra. Con il ritorno in panchina di Giuseppe Iachini, certo, potrebbe giocare di più, ma non stupirebbe qualora, a fine anno, chiedesse di cambiare aria. Ed il Milan, che per stessa ammissione del calciatore già era stato molto vicino a lui dodici mesi fa, potrebbe rifarsi presto sotto.

Il costo del suo cartellino non sarebbe nemmeno proibitivo: 20 milioni di euro per vestire Amrabat di rossonero. Sarà lui, dunque, l'investimento intelligente di Maldini e Massara? Ancora un po' di tempo per capire se il Diavolo vorrà realmente affondare il colpo sull'ex Bruges e Feyenoord. Milan, si riaccende anche la possibilità Milinković-Savić: le ultime >>>