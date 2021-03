Fiorentina, scintille tra Amrabat e Prandelli: il motivo dello scontro / News

In casa Fiorentina si registra uno scontro verbale molto acceso tra Sofyan Amrabat e Cesare Prandelli. Ecco il retroscena

Dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Manchester United, il Milan trova la Fiorentina sulla sia strada in campionato. Un match fondamentale per ricominciare la corsa verso l'obiettivo Champions League. In casa Viola, intanto, si registrano scintille tra un calciatore e Cesare Prandelli. Secondo quanto riferito dal 'Corriere Fiorentino', Sofyan Amrabat non ha per niente gradito la sostituzione contro lo Spezia e non ha fatto nulla per nasconderlo. Al contrario, questo episodio ha dato vita ad uno scontro acceso tra i due, sedato dopo l'intervento del dirigente Joe Barone. Una lite che sa di rottura, con l'ex Verona che ha pochissime chances di partire titolare contro il Milan. Clicca qui per la conferenza stampa integrale di mister Pioli