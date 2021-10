Fiorentina-Milan Femminile 0-1: vittoria firmata dalla Stapelfeldt | LIVE NEWS

Fiorentina-Milan, partita della 7^ giornata del campionato di Serie A Femminile, finisce 1-0. Rivivi il live del match

Che occasione per il Milan con Thomas: la giocatrice si trova a tu per tu contro la Schroffenegger, ma il portiere viola è brava a sventare la minaccia

Gol del Milan! Da calcio d'angolo segna la Stapelfeldt, che segna il suo primo gol in campionato. Milan in vantaggio!

Finisce il primo tempo: rossonere in vantaggio con il colpo di testa della Stapelfeldt. A tra poco per il secondo tempo!

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti! Quest'oggi si gioca Fiorentina-Milan, partita della 7^ giornata del campionato di Serie A Femminile. Le viola cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato, mentre le calciatrici di Maurizio Ganz cercano i tre punti dopo due pareggi consecutivi. Chi vincerà? Segui con noi, dunque, il LIVE testuale di Fiorentina-Milan Femminile per non perderti neanche un'azione in diretta della partita delle Rossonere!