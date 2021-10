Calciomercato Milan – Occhi su un forte esterno offensivo: le ultime

Tra poco più di due mesi riaprirà i battenti il calciomercato ed il Milan non vuole farsi cogliere impreparato. La squadra rossonera sta andando molto bene in Serie A, dove è prima in classifica insieme al Napoli; un po' meno in Champions League, dove sta pagando lo scotto dell'inesperienza di tanti suoi interpreti, oltre che un paio di gravi errori arbitrali. Paolo Maldini e Frederic Massara sono alla ricerca di elementi da inserire in rosa a gennaio per migliorare ancora. Uno l'avrebbero anche trovato ...