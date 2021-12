Serie A – Empoli-Milan, la partita alla moviola | LIVE NEWS

La moviola di Empoli-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo in diretta l'operato dell'arbitro Marco Di Bello

Errore in fase difensiva, inevitabile il fallo al limite dell'area di Simone Romagnoli su Alexis Saelemaekers. Giallo che ci sta tutto per il difensore dell'Empoli.

Segui con 'PianetaMilan.it' la moviola LIVE di Empoli-Milan. La partita è valida per la diciannovesima giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo, quindi, in diretta l'operato dell'arbitro Marco Di Bello e dei suoi collaboratori in questa sfida tra gli azzurri di Aurelio Andreazzoli e i rossoneri di Stefano Pioli. Segui qui il LIVE della partita del 'Castellani' >>>