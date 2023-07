Raduno Milan 2023-2024: il primo giorno a Milanello | LIVE NEWS

Inizia oggi, lunedì 10 luglio 2023, con il raduno nel centro sportivo di Milanello, la stagione 2023-2024 del Milan di Stefano Pioli. Il programma odierno prevede la conferenza del mister nella sala stampa del centro di Carnago (VA) alle ore 14:30, anche se i tifosi della Curva Sud si sono dati appuntamento in zona circa un'ora prima delle parole dell'allenatore del Diavolo. Primo allenamento per Davide Calabria e compagni nel pomeriggio, alle ore 17:00. Saranno assenti tutti i Nazionali, che si aggregheranno al gruppo da mercoledì 19 luglio. Restate con noi, intanto, per non perdervi nulla del primo giorno di scuola del Diavolo di un'annata nella quale è chiamato al riscatto.