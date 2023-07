Video – Milan, Furlani: “Anno zero? Non è giusto, è un’evoluzione” | PM NEWS

Oggi il giorno del raduno del Milan a Milanello. Ecco le immagini del nostro inviato Stefano Bressi. Ai nostri microfoni le parole di Furlani

Il primo passo verso la nuova stagione. Il Milan ha inizia oggi il raduno presso Milanello. Ecco le immagini del nostro inviato Stefano Bressi. Giorgio Furlani ha parlato anche ai nostri microfoni. Ecco le sue parole. "Grazie di essere qua. Inizia la stagione oggi, gli obiettivi sono di essere competitivi in Italia e in Europa. Noi siamo al lavoro sul calciomercato. Dobbiamo fare crescere il Milan. Siamo al lavoro in maniera soda. Qualcuno ha parlato di anno zero? Non è giusto è un'evoluzione che abbiamo inziato 5 anni fa per migliorare il club e ottenere risultati migliori".