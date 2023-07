Raduno Milan, è l’anno zero: rivoluzione ma obiettivi ancora ambiziosi

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del Milan, visto che oggi, a Milanello, c'è il raduno in vista della stagione 2023-2024 e il primo giorno di lavoro del nuovo corso. Tutto somiglia ad un anno zero dopo la rivoluzione dello scorso mese di giugno: prima l'addio a Paolo Maldini e Frederic Massara (con il tecnico Stefano Pioli ad assumere quasi il ruolo di manager all'inglese), poi quello a Sandro Tonali.