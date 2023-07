Calciomercato Milan – Reijnders, i rossoneri ritoccano l’offerta

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Tijjani Reijnders , obiettivo di calciomercato del Milan , poiché è obiettivo del club di Via Aldo Rossi provare a concludere in questa settimana il suo acquisto dall' AZ Alkmaar . L'intesa con il giocatore c'è già ( contratto di quattro anni , con scadenza 30 giugno 2027 , da circa 2 milioni di euro netti a stagione). Ora, però, serve strappare il sì dell'AZ.

Calciomercato Milan: Reijnders spinge per il Diavolo

Il quotidiano romano ha ricordato come sia stata rifiutata la prima proposta del Milan per Reijnders, pari a 19 milioni di euro, bonus inclusi. In queste ore, dunque, il Diavolo alzerà la posta in palio e potrebbe arrivare a 22 milioni di euro. Gli olandesi, però, sembrerebbero non scendere dalla richiesta iniziale di 25. L'inserimento, nell'operazione di calciomercato, di alcuni bonus, unitamente alla forte volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera, potrebbero fare la differenza.