Milan, Scaroni: “Abbonamenti, impressionato dalla risposta dei tifosi”

Oggi, lunedì 10 luglio 2023, è in programma il raduno del Milan a Milanello per inaugurare la stagione 2023-2024 e Paolo Scaroni, Presidente rossonero, per l'occasione ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In particolare, sugli oltre 41mila abbonamenti già venduti dal Milan per l'annata che verrà.