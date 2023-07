Raduno Milan, oggi Loftus-Cheek scopre il centro sportivo di Milanello

Per chi, invece, c'è sin da subito l'appuntamento a Milanello è per l'ora di pranzo. Presenzieranno, dunque, al raduno del Milan i nuovi Marco Sportiello , Ruben Loftus-Cheek e Luka Romero . Con loro, anche Yacine Adli, Ismaël Bennacer, Davide Calabria, Mattia Caldara, Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia, Rade Krunić, Andreas Jungdal, Daniel Maldini (in definizione il suo trasferimento all’ Empoli ), Junior Messias, Antonio Mirante, Divock Origi, Tommaso Pobega, Ante Rebić, Fikayo Tomori e Devis Vásquez .

Pulisic si unirà a giorni. Oggi intanto conferenza di Pioli e allenamento

Sarà presente anche qualche giocatore della Primavera di Ignazio Abate (si parla di Victor Eletu, Hugo Cuenca e Chaka Traoré). Per Christian Pulisic, bisognerà attendere qualche giorno: in settimana farà le visite mediche, firmerà il contratto con il Diavolo e si unirà quindi ai compagni. La Curva Sud darà spettacolo, come suo solito, nel giorno del raduno del Milan. Alle ore 14:30 parlerà in conferenza stampa il tecnico Pioli e alle ore 17:00 primo allenamento. Derby di mercato, la rivincita del Milan sull'Inter >>>