Milan, Pioli: “Cardinale ci è vicino. Grazie a Maldini. Su Tonali …”

Sul suo rapporto con società: “Ho sentito Gerry Cardinale stamattina e ci ha fatto un grande in bocca al lupo: da una parte ci ha incoraggiato e dall’altra stimolato per far sì che sia una stagione importante. Ci fa piacere la sua vicinanza”.

Sul proporre qualcosa di nuovo per la stagione: “Sicuramente ho in mente qualcosa: stagione dopo stagione analizzi il lavoro fatto. Credo che sarà un’estate lunga anche se non siamo favorevoli a un mercato così lungo per noi allenatori. Molto comunque dipenderà dalle caratteristiche di chi arriverà: le caratteristiche dei giocatori vanno assemblate ma abbiamo già idee e base di squadra consolidata”.

Sul pool che conduce il mercato del Milan: “Ringrazierò sempre Paolo Maldini e Ricky Massara e se sono qui è grazie a loro. Si è creato un lavoro che va al di là dell’aspetto lavorativo. Il mio ruolo non è cambiato in senso generale: quello che condivido con Paolo e Ricky, oggi lo condivido con Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Vedo le motivazioni per rendere la squadra più competitiva”.

Sui primi giorni di raduno: “Fino al 20 luglio non avremo tutto il gruppo. Sarà un momento di ingresso e di conoscenza dei nuovi giocatori già arrivati. Da qui alla tournée in America mi auguro di avere un gruppo più completo”.

Sul centrocampo del Milan: “Chiaro che la partenza di Sandro Tonali e l’infortunio di Ismaël Bennacer comportano dei cambiamenti. Non sarà l’unico reparto dove ci saranno nuovi innesti”.

Sull'addio di Tonali: “Molto importante quello che abbiamo vissuto insieme, non posso far altro che ringraziarlo”.

Sugli obiettivi dei rossoneri in questa stagione: “Vogliamo arrivare il più lontano possibile, questo è sicuro”. Raduno Milan, il LIVE della giornata a Milanello >>>