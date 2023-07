Raduno Milan, la conferenza stampa di Pioli a Milanello | LIVE NEWS

+++ Raduno Milan, la conferenza di Pioli LIVE +++

Oggi, lunedì 10 luglio 2023, il Milan di Stefano Pioli si raduna a Milanello per inaugurare la stagione 2023-2024. La nuova annata la apre proprio il mister, tenendo una conferenza nella sala stampa del centro sportivo rossonero. Restate con noi, dunque, per il LIVE testuale della conferenza di Pioli: non perdetevi neanche una dichiarazione dell'allenatore, in diretta, sugli obiettivi del Diavolo sui mesi che verranno, tra Serie A, Coppa Italia e, naturalmente, Champions League.