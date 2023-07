VIDEO – Raduno Milan, l’arrivo di Furlani a Milanello | PM News

Giorgio Furlani è presente al raduno del Milan. Il dirigente del club rossonero è arrivato pochi minuti fa nel centro sportivo di Milanello

Giorgio Furlani, amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi e, da questa stagione, anche del calciomercato del Diavolo insieme a Geoffrey Moncada, è presente al raduno del Milan. Il dirigente ex Elliott, infatti, è arrivato pochi minuti fa nel centro sportivo di Milanello, come testimoniato dal video del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi