Primavera, Milan-Pescara 2-0: Kerkez sfiora il terzo gol | LIVE NEWS

Oggi alle ore 13:00 si disputerà Milan-Pescara, partita della 13^ giornata del campionato Primavera 1 TimVision: il LIVE testuale della gara

MILAN IN VANTAGGIO!!! - Azione insistita di Chaka Traoré a destra, tiro-cross in area di rigore e la deviazione di Scipione, sotto rete, non lascia scampo a Lucatelli. Milan-Pescara 1-0 .

RADDOPPIO DEL MILAN!!! - Nasti si invola in contropiede verso l'area di rigore abruzzese e, una volta entrato negli ultimi 16 metri, serve Chaka Traoré che deposita in rete nella porta sguarnita. Milan-Pescara 2-0 .

Mehic imbuca per Sayari, conclusione dell'attaccante del Pescara: centrale, ma Jungdal para in due tempi. Gli abruzzesi si affacciano così per la prima volta dalle parti del portiere rossonero.

Primo cartellino giallo del match, lo rimedia Scipione (Pescara Primavera) per un intervento di ostruzione su Capone lanciato in area di rigore biancoblu.

Il Pescara Primavera , allenato invece da Pierluigi Iervese , è al 18° ed ultimo posto in graduatoria, con 5 punti conquistati in 12 gare, frutto di una sola vittoria, due pareggi e ben 9 sconfitte.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Vismara' dove tra poco, alle ore 13:00, andrà in scena Milan-Pescara, partita della 13^ giornata del campionato Primavera 1 TimVision. Restate con noi per il live testuale della gara, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match dei Giovani Diavoli rossoneri! Milan, caccia ad un bomber da 40 milioni! Le ultime di mercato >>>