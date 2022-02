Primavera 1 TimVision, Milan-Inter: il derby in diretta | LIVE NEWS

Il Milan Primavera di Giunti affronta l'Inter di Madonna. La partita vale per la 16° giornata del campionato. Segui con noi live il derby

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al Vismara dove oggi, alle ore 15:00, andrà in scena Milan-Inter,derby della 16^ giornata del campionato Primavera 1 TimVision. Restate con noi per il live testuale della gara, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match dei Giovani Diavoli rossoneri! Milan, il grande obiettivo del mercato estivo per la trequarti >>>