Milan-Fiorentina Primavera 0-0: match equilibrato | LIVE NEWS

Il LIVE di Milan-Fiorentina, 7^ giornata del campionato Primavera 1 TIM: segui qui la diretta testuale della partita dei giovani rossoneri

Milan subito pericoloso con la ripartenza di Capone che serve Roback: il suo suggerimento, però, è troppo lungo e l'attaccante svedese non riesce a controllare la sfera

Punizione di Capone, palla deviata in calcio d'angolo.

Sugli sviluppi di un calcio punizione rossoneri pericolosi prima con Bright e poi con Coubis, ma la Fiorentina ha spazzato il pallone in fallo laterale

Match equilibrato che in questo momento può essere sbloccato con le palle inattive: la Fiorentina ci prova, ma il colpo di testa del giocatore viola finisce abbondantemente fuori

Milan-Fiorentina, partita valida per la 7^ giornata del campionato Primavera 1 TIM. Match alle ore 10:45 al Vismara. Milan allenato da Federico Giunti, ancora nelle zone basse della classifica.