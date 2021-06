Primavera 1, Milan-Genoa 0-1: gol di Besaggio | LIVE NEWS

Quasi tutto pronto per Milan-Genoa, match valido per la 30^ giornata del campionato Primavera 1. Segui con noi il live testuale.

Gol del Genoa. Subito in vantaggio la squadra rossoblù con Besaggio: cross dalla destra e girata al volo.

MILAN (4-3-3): Pseftis; Coubis, Stanga, Obaretin, Oddi; Frigerio, Brambilla, Mionic; Tonin, N’Gbesso, Capone. A disp.: Moleri, Paloschi, Michelis, Bosisio, Cretti, Filì, Tolomello, Di Gesù, Robotti, Saco, Roback. All.: Giunti.

GENOA (3-5-2): Agostino; Dellepiane, Dumbravanu, Boci; Eyango, Serpe, Sadiku, Besaggio, Boli; Kallon, Estrella. A disp . Tononi, Bolcano, Della Pietra, De Angelis, Zaccone, Turchet, Zenelaj, Zielski, Accornero, Della Pina. All. Chiappino

Amici di 'PianetaMilan.it' benvenuti, tra poco, alle ore 15:00, si disputerà Milan-Genoa, gara valida per la 30^ giornata del Campionato Primavera 1 TIM. Sfumata ormai definitivamente la speranza di agguantare il sesto posto che avrebbe voluto dire playoff. La squadra di Federico Giunti, attualmente al nono posto in classifica, deve solo cercare di chiudere nel migliore dei modi la stagione con questa ultima giornata. Restate con noi per il live testuale del match dei Giovani Diavoli Rossoneri.