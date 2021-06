Calciomercato Milan – Giroud, accordo trovato: cifre e dettagli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud ha detto sì ai rossoneri. Adesso, però, dovrà liberarsi gratis dal Chelsea

Daniele Triolo

Il Milan ha fatto un altro passo importante per mettere le mani su Olivier Giroud in questo calciomercato estivo. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Trovata, infatti, l'intesa tra il club rossonero e l'entourage del calciatore per un contratto di due anni, fino al 30 giugno 2023, con opzione per la terza stagione. Mancano soltanto dettagli ed ufficialità dell'accordo da 4 milioni di euro netti a stagione. Che, al Milan, peseranno per 6 milioni di euro stagionali al lordo grazie al Decreto Crescita.

I dirigenti del Milan hanno ribadito come l'affare di calciomercato potrà essere concluso soltanto se Giroud si svincolerà a costo zero dal Chelsea ed i rappresentanti del centravanti francese hanno convenuto sull'argomento. Nella conference call tra le parti avvenuta ieri pomeriggio, ha rivelato la 'rosea', Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati chiari sul tema. E hanno ricevuto, dalla controparte, risposte altrettanto nette. Adesso la prossima mossa spetta proprio agli agenti di Giroud: dovranno far rispettare ai 'Blues' la vecchia promessa.

Ovvero quella di lasciarlo libero ora a parametro zero nonostante i londinesi abbiano esercitato la clausola per il rinnovo unilaterale del contratto dell'ex Arsenal e Montpellier fino al 30 giugno 2022. Una sorta di 'tutela', da parte del Chelsea, per evitare che Giroud si accordasse con un altro club di Premier League. Il giocatore è convinto, invece, che il club di Roman Abrahimovic non ostacolerà il suo trasferimento in Serie A. Il Milan resta dietro le quinte ed aspetta di poter prendere l'attaccante gratis. Milan, le news più importanti di mercato di martedì 15 giugno >>>