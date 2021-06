Calciomercato Milan – Si pesca un classe 2000 dalla Francia | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara starebbero pensando a un giovane centrocampista. Ecco di chi si tratta

Sempre molto attivo il calciomercato del Milan. In primo piano non c'è solo l'acquisto di un attaccante, ma anche quello di un centrocampista. Paolo Maldini sta trattando con Cellino il riscatto di Sandro Tonali dal Brescia, tuttavia servirà sicuramente un altro elemento in mezzo al campo. Meite, infatti, a meno di clamorosi di colpi di scena, non sarà riscattato dal Torino.