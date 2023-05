Poule Scudetto, Milan-Roma Femminile 2-2: pareggio amaro | LIVE News

+++ MILAN-ROMA FEMMINILE LIVE +++

Roma che prende metri e campo mentre il Milan prova a ripartire in contropiede.

Brutto fallo di Cinotti su Soffia: giallo per la giocatrice della Roma.

Gol del Milan! Mascarello imbuca Soffia che è brava a segnare a tu per tu con Ohrstrom! 1-0 e rossonere in vantaggio.

Finisce il primo tempo. Milan in vantaggio grazie ad un gol di Soffia.

Gol del Milan! Stavolta Piemonte non spreca l'assist di Soffia e segna il gol del raddoppio! 2-0 per le rossonere.

Cambio per il Milan: esce Dompig ed entra Thomas.

Gol della Roma. Serturini appoggia per Cinotti che segna in scivolata. 2-1

Fallo di Thomas, ammonizione per la giallorossa.

Cambio per la Roma: esce Landstrom ed entra Haavi.

Occasione Milan! Soffia mette in mezzo un altro pallone ma Thomas spreca impattando male.

Bergamaschi ferma un'azione pericolosa per la Roma e l'arbitro le mostra il giallo. Ammonizione per la rossonera.

Cambio per il Milan: esce Soffia ed entra Bahlouli.

Thrige esce con un brutto intervento in area di rigore e l'arbitro fischia calcio di rigore per la Roma.

Gol della Roma. Andressa non sbaglia dal dischetto. 2-2.

Finisce con il risultato di 2-2 tra Milan e Roma. Grazie per aver seguito con il match.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Puma House Of Football - Centro Sportivo Vismara', dove alle ore 14:30 andrà in scena Milan-Roma, partita valida per la Poule Scudetto del campionato femminile. Seguite con noi il LIVE testuale della partita delle Rossonere di Maurizio Ganz.