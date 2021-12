Milan-Inter 0-3: occasione Inter con Landstrom | LIVE NEWS

Milan e Inter si affronteranno alle 14.30 per quella che sarà la gara valida per la 10^ giornata della Serie A Femminile: segui con noi il match

Rigore per l'Inter. Secondo l'arbitro Cortese, fallo di mano di Adami che, rivendendo le immagini, non sembrava esserci.

Cross insidioso di Thrige deviato in angolo. Corner per il Milan.

Occasione per l'Inter. Bonetti anticipa le rossonere in area di rigore e calcia al volo un pallone che esce di poco alla destra di Giuliani.

DOPPIA OCCASIONE PER IL MILAN! Incredibile, il Milan non riesce a segnare. Prima Giacinti, poi Thrige, ma Durante si esalta e compie due miracoli uno dopo l'altro.

OCCASIONE PER IL MILAN! Ancora Durante a dire di no. Questa volta il portiere dell'Inter ha parato un tiro di Thomas, mettendo la sfera in angolo.

Occasione per l'Inter. Calcio d'angolo per le nerazzurre, colpo di testa di Landstrom centrale. Blocca Giuliani.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al centro sportivo Vismara (MI), dove tra poco, alle ore 14:30, andrà in scena Milan-Inter, partita della decima giornata della Serie A Femminile. Restate con noi per seguire il LIVE testuale della partita delle Rossonere, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match! Difesa Milan, un nazionale tedesco da Pioli? Le ultime di mercato >>>