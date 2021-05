Milan Femminile, Ganz: “Giocano Giacinti-Dowie. La società ci è vicina”

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Roma

Sulla partita: "Abbiamo preparato la partita come tutte. La partita secca non concede rivincite, ma la consapevolezza di averla preparata bene ci fa pensare di approcciarla in un buon modo. Le ragazze sono consapevoli di avere una grande opportunità. Oggi facciamo la rifinitura e poi le mie guerriere giocheranno come hanno sempre fatto"

Se dormirà stanotte: "Non dormirò come non ho dormito nei precedenti campionati. Dormo sempre poco, ti viene da pensare se hai fatto davvero ciò che c'era bisogno, se hai lavorato su tutti i dettagli. Sono carichissimo come lo saranno anche le nostre avversarie. Ringrazio Betty Bavagnoli per il messaggio dopo la conquista della Champions. Non era scontato".

Cosa teme della Roma: “Betty mi ha mandato un messaggio carino e inaspettato. Ci ha fatto i complimenti. La Roma sta crescendo anno dopo anno. Quest’anno con loro abbiamo vinto una volta e pareggiato l'altra. Hanno giocatrici importanti, credo che l’acquisto di Linari in difesa è stato importante. Hanno un capitano che carica la squadra, hanno Giugliano che è fantastica. Hanno un gioco buono, non lesinano l’attacco. Dovremo essere bravi a fare la partita perfetta, ma sarà equilibrata. Non me ne vogliano il Sassuolo e la Juve, ma chi è arrivato in finale ha meritato”

Se la vittoria sarebbe la ciliegina sulla torta: “La ciliegina lo è per tutt’e due. Finire la stagione con una qualificazione in Champions e una Coppa Italia sarebbe fantastico. Domani sera ci sarà la partita e cercheremo di vincere. Da lunedì comincerà il nostro mercato. Sarà una giornata delle giornate per le squadre”

Quanto sarà importante questa vittoria in ottica Champions per il prossimo anno: “Sarebbe importantissimo. Non dico fondamentale, ma sarebbe un traguardo storico. Qualche giocatrice l’ha già vinta. E’ arrivata nel momento giusto. Sta a noi adesso prenderla o lasciarla andare. Dipenderà da noi, ma sappiamo che ci sarà una Roma forte”

Appuntamento con la storia per il Milan Femminile, che potrebbe inaugurare la propria bacheca con il primo trofeo. Giornata di vigilia per le rossonere, che si giocheranno la Coppa Italia nella finale contro la Roma, in programma al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia alle ore 20:30. In occasione di questo evento il tecnico rossonero Maurizio Ganz parlerà in conferenza stampa per presentare i temi principali del match. Segui con noi il live testuale! Intanto ecco la nostra intervista esclusiva al giornalista francese, che ci svela tutti i segreti di Maignan e non solo.