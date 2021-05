Fosseux (La Voix du Nord): “Milan, ecco i punti di forza di Maignan” – ESCLUSIVA

Pianetamilan.it ha intervistato il giornalista Fosseux, che ci ha parlato di Mike Maignan e dei giocatori francesi accostati al Milan

Salvatore Cantone

Come ormai tutti sanno, Mike Maignan è nuovo giocatore del Milan. Sarà il portiere francese a sostituire Gianluigi Donnarumma nella prossima stagione. Per conoscerlo meglio la redazione di Pianetamilan.it ha intervistato in esclusiva Olivier Fosseux, inviato per 'La Voix du Nord'. Il giornalista, molto vicino all'ambiente Lille, ci ha parlato non solo di Maignan, ma anche degli altri giocatori accostati al Milan sul mercato. Ecco cosa ci ha detto.

Buongiorno. Il Milan come sa ha acquistato Maignan dal Lille. Ce lo descrive?

"Mike Maignan è un portiere molto moderno e molto completo. A 26 anni è maturato molto, soprattutto con Christophe Galtier. È molto forte sulla linea di porta con degli ottimi riflessi. È anche bravo a parare i rigori. Maignan è molto a suo agio nell'area di rigore e anticipa molto con le uscite. È anche bravo a giocare il pallone. In questa stagione ha fatto enormi progressi dal punto di vista mentale. Era anche un leader negli spogliatoio a Lille. Non so se il Milan abbia notato Mike Maignan con l'Europa League, ma in ogni caso è una scelta intelligente, perchè il giocatore voleva una grande sfida all'estero dopo sei anni a Lille".

Qual è il vero punto di forza di Maignan? Ha delle caratteristiche su cui deve migliorare?

"In questa stagione Maignan ha statistiche incredibili con il Lille. Ha tenuto per 21 volte la porta inviolata in 38 partite. Ha parato un rigore decisivo a Metz. Si è superato in particolar modo contro Strasburgo, Montpellier e PSG, cosa che ha permesso al Lille di conquistare punti importanti. Maignan è già molto completo e non ha più grossi difetti. È un po' banale quello che sto per dire, ma deve affrontare le partite importanti per acquisire ancora più esperienza".

Il Milan segue anche due giovani talenti come Antiste e Adli. Che tipo di giocatori sono?

Janis Antiste è davvero un attaccante molto giovane. Non ha giocato giovedì contro il Nantes negli spareggi. E' un giovane attaccante molto vivace e veloce. Si è fatto le ossa in questa stagione in Ligue 2. Il futuro è radioso.. Amine Adli ha giocato l'intera partita contro il Nantes. È un profilo diverso. Ha grandi capacità di dribbling per colpire e fare la differenza nell'area di rigore Anche il Marsiglia segue da tempo Adli".

In Francia si parla di un possibile trasferimento al Milan di Fofana dal Lens. C'è qualcosa di vero?

"Seko Fofana ha avuto una grande stagione con il Lens. È stato il più grande trasferimento nella storia del club (dieci milioni di euro). Ha ancora tre anni di contratto con il Lens e il club conta su di lui per la prossima stagione. È normale che Fofana piaccia ai club italiani perché ha giocato nell'Udinese, ma attenzione al Marsiglia in Francia. Anche il Milan sta seguendo il giocatore, ma secondo le informazioni del collega Grégory Lallemand (anche lui giornalista de La Voix du Nord) il Lens non ha ricevuto nessuna offerta e comunque il giocatore non è in vendita. Sappiamo tutti però che nel mercato può succedere di tutto". A proposito di Maignan, ecco la nostra intervista esclusiva ad Oscar Damiani.