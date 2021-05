Damiani: “Complimenti al Milan per Maignan. Su Giroud e gli altri…” – ESCLUSIVA

L'agente Oscar Damiani, in esclusiva ai nostri microfoni, ha parlato di Milan e dei diversi giocatori francesi accostati al club rossonero

Salvatore Cantone

Nuova intervista per i lettori di Pianetamilan.it. La nostra redazione ha intervistato in esclusiva Oscar Damiani. Ex giocatore del Milan, con cui ha totalizzato 68 presenze e 23 gol, ora Damiani è un importante procuratore sportivo. Esperto in particolar modo di calcio francese, l'agente ci ha parlato non solo di Mike Maignan, ma anche di altri giocatori accostati nelle ultime ore al Milan. Ecco sue parole.

Buon pomeriggio signor Damiani. Il Milan, come sa ha acquistato Mike Maigna dal Lille. Come giudica questo colpo da parte della società rossonera?

"Maignan è un portiere fortissimo. Grande reattività, grande fisicità, è un ragazzo che farà sicuramente bene. E' nel giro della nazionale francese e ha anche una buona tecnica. Visto che Donnarumma ha deciso di andare via secondo me Maignan è un'ottima scelta. Complimenti a Maldini e Massara che hanno fatto veramente un ottimo acquisto".

Quindi pensa che Maignan sia pronto a essere il titolare di una squadra così importante come il Milan?

"Certamente bisognerà metterlo alla prova. Ha disputato tutto il campionato con il Lille, ma ha preferito venire al Milan e questa è una cosa importante. Certo, la responsabilità al Milan è diversa rispetto a quella del Lille, ma sembra un ragazzo di grande personalità. Sarà il campo a parlare. Le qualità ci sono".

Maignan sostituirà Donnarumma. Cosa pensa dell'epilogo della vicenda di Gigio? Dove potrebbe andare secondo lei?

"Ognuno fa le sue scelte. Dopo tanti anni al Milan pensavo si potesse trovare un accordo, ma lui e il suo procuratore hanno fatto una scelta diversa. E' stato tempestivo al Milan ad acquistare subito il sostituto. Il problema è stato risolto".

Rimanendo al mercato, si parla di un interesse del Milan per Giroud. Pensa che potrebbe essere utile come vice Ibrahimovic nella prossima stagione?

"E' un giocatore d'esperienza. Le partite più belle le ha fatte nella Francia: forte di testa, mancino. E' un buon giocatore, non è più giovanissimo, però francamente non posso dire di più. Tocca al Milan a decidere: Giroud è un buon attaccante, non un fenomeno".

A proposito di attaccanti, il Milan segue anche due giovani del Tolosa: Antiste e Adli. Ce li descrive?

"Li conosco. Sono due giocatori interessanti. Come tutti i giocatori francesi sono precoci, hanno grande fisicità e dunque sono da tenere d'occhio. Moncada li conosce bene, così come Maldini e Massara. I dirigenti rossoneri conoscono bene il calcio francese: se li prenderanno vuol dire che sono rimasti convinti da questi due giocatori".

Ultima domanda su Theo Hernandez. Sul terzino ci sarebbe l'interesse da parte del Psg. Secondo lei è possibile un trasferimento o il francese resterà al Milan?

"Fossi il Milan lo terrei, perchè nel ruolo è difficile trovare uno all'altezza. Ha fatto molto bene. Deve migliorare nella fase difensiva, ma in attacco secondo me è il miglior terzino che ci sia oggi in circolazione. Mi auguro da milanista che rimanga"