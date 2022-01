Supercoppa Italiana Femminile, Juventus-Milan 0-0: si comincia | LIVE NEWS

Juventus-Milan si giocherà alle 14:30 per quella che sarà la gara valida per la Supercoppa Italiana Femminile: segui live il match.

Occasione rossonera: intuizione di Tucceri Cimini per Thomas, che non arriva sul pallone per pochissimo.

Risponde la Juventus con Caruso che sola davanti a Giuliani non riesce a batterla e la centra in pieno.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, dove tra poco, alle ore 14:30, andrà in scena Juventus-Milan, partita della finale della Supercoppa Italiana Femminile. Restate con noi per seguire il LIVE testuale della partita delle Rossonere, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match!