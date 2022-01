Calciomercato Milan – Non solo Botman: quattro i difensori nel mirino

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il primo obiettivo è Botman, ma ci sono altri difensori che vengono seguiti da Maldini e Massara

Il Milan è molto attivo sul calciomercato. L'obiettivo, come noto, è quello di acquistare un difensore che possa sostituire Simon Kjaer. In cima alla lista c'è Sven Botman, ma il Lille al momento spara alto e dunque si valutano delle alternative. Ecco le parole di Alessandro Sugoni, giornalista di Sky Sport: "Il Milan può adottare la strategia di acquistare dei giocatori in prestito, così da tamponare l'assenza, per infortunio, di Kjaer. Ecco una lista di nomi valutati dalla società rossonera: Ake del City, Sarr del Chelsea, nome molto caldo sul mercato, Bailly dello United e Pablo Marì dell'Arsenal. Ma qui siamo solo ad un livello di valutazione, una prima lista. Però conferma come siano due le strategie del Milan, e l'acquisto di Tomori è l'emblema di quello che diciamo: o un acquisto anche per il futuro per il quale impegnarsi ad un pagamento con obbligo di riscatto o a titolo definitivo, oppure un prestito semplice con diritto di riscatto o anche prestito secco". Intanto in casa Milan si avvicina un rinnovo molto importante.