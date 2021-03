La moviola di Milan-Manchester United: giallo giusto per Kjaer | LIVE NEWS

La moviola, minuto per minuto, di Milan-Manchester United, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League a 'San Siro'

Partita corretta finora, l'arbitro non ha avuto molto da fare

Kalulu trattiene in maniera reiterata Pogba che prova ad andare in contropiede. Giallo giusto.

Dalot trattiene Pogba in mezzo al campo. Giallo giusto

Kjaer si alza sul cerchio del centrocampo per fermare Fred. Lo fa fallosamente e riceve un giallo giusto.

"Milan-Manchester United, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, può essere un match molto importante per il prosieguo della stagione del Milan di Stefano Pioli. Si parte dall'1-1 maturato nell'andata ad 'Old Trafford' (reti di Amad Diallo e Simon Kjær). Analizziamo, dunque, l'operato, minuto per minuto, dell'arbitro tedesco Felix Brych e dei suoi collaboratori. Focus sugli episodi da moviola di Milan-Manchester United.