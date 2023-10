Borussia Dortmund-Milan, Thiaw: “Non vediamo l’ora di giocare” | PM News

"Lo stadio in cui giocheremo è famoso, ho già giocato qui ed è una squadra molto conosciuta. Ci sarà un'atmosfera fantastica e non vediamo l'ora di giocare. Ci siamo preparati al meglio".

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a Dortmund dove tra poco, alle ore 13:00, il difensore rossonero Malick Thiaw presenterà, in conferenza stampa, i temi principali di Borussia Dortmund-Milan, partita della seconda giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Restate con noi per il LIVE testuale della conferenza di Thiaw: non perdetevi neanche una dichiarazione in diretta del difensore rossonero!