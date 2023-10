Milan, Pioli: “Il Borussia ha numeri importanti. Rispondere colpo su colpo”

"Si cerca di preparare ogni minimo dettaglio. Ci immergeremo in una grande atmosfera, ci potrà aiutare. Il Borussia ha dei numeri casalinghi impressionanti: non perde in casa da un anno in campionato e da due in Champions. Sono tecnichi, energici e fisici. Avremo bisogno di una partita di alto livello. Partita non decisiva, ma importante. Girone difficile i tre punti in palio possono diventare molto importanti, sappiamo che non è arrivata la vittoria meritata in casa. Importante un buon risultato".