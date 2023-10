Stadio Milan, centrodestra: “Preoccupazioni legittime, valutiamo opportunità”

Continuano le news e gli aggiornamenti sul nuovo stadio del Milan . Come riportato da Il Cittadino, i giovani della coalizione di centrodestra del comune di San Donato Milanese hanno scritto una lettera aperta in merito proprio al nuovo impianto rossonero. Ecco le loro parole.

Stadio Milan, il fronte di destra

"Il Milan, dopo avere rincorso la burocrazia meneghina e l’indecisione del sindaco Giuseppe Sala, ha optato per costruire nella nostra città il più grande e moderno stadio di proprietà in Italia: le preoccupazioni sono del tutto legittime, ma rifiutiamo l’ideologismo del partito del 'no, mentre preferiamo valutare le opportunità, insieme ai possibili rischi, che questo progetto può offrire alla nostra città. Spendendo due parole sul fronte del 'no', capitanato dal Pd, è lecito ritenere che questi ultimi non avrebbero avuto la stessa risolutezza se fossero stati loro al governo di San Donato". Scudetto, Leao e Champions: Milan, la nostra esclusiva con Sabatini >>>