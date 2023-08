Milan, Pellegrino: “Sono nel club più importante al mondo” | LIVE NEWS

+++ Conferenza LIVE: Milan, ecco Pellegrino +++

Se aveva mai pensato di poter arrivare in Italia a giocare: "Quando si gioca a calcio ci sono tanti sogni nel cassetto. Nel mio caso è successo tutto velocemente. Ho iniziato a giocare in prima squadra giovanissimo e ora essere qui è ancora un altro sogno".

Quanto tempo gli serve per essere in condizione e cosa gli ha detto Pioli: "Sono arrivato poco tempo fa, mi sono già allenato con la squadra. Il gruppo mi sta aiutando tantissimo. È un calcio molto tattico, con movimenti che in Argentina non facciamo. Pioli e lo staff mi stanno aiutando".

Se c'è un consiglio che Palermo gli ha dato: "Sono molto legato a Martin Palermo, mi ha accompagnato nel mio debutto, non me lo dimenticherò mai. Ne ho parlato e mi ha detto che sarebbe stata un'avventura nuova e complessa, ma mi ha tranquillizzato. Mi ha detto che avrei dovuto chiedere e studiare".

Se si rivede in Samuel: "So che Palermo mi ha accostato a lui. Ha avuto una carriera fantastica, io vorrei arrivare a quei livelli e spero di potercela fare".

Se può ripercorrere le orme di Thiaw: "Sì, vedremo col passare del tempo. Ora sto pensando solo a questa nuova avventura. Ci sarà tutto il tempo per migliorare e crescere. Per svilupparmi. Voglio giocare il più possibile, ma servirà tempo e allenamento".

Se ha parlato con Pioli di dove può giocare: "Sì, proprio in questi giorni ho giocato come difensore centrale. Sono l'unico mancino e posso sfruttare la possibilità che ho di giocare da terzino. Però non ne abbiamo parlato. Per ora l'ipotesi è di essere centrale, poi faremo le prove".

Se ha parlato con i compagni di reparto e cosa vuole imparare: "Sì, li ho conosciuti e mi hanno dato un caloroso benvenuto. Non ho parlato a livello tattico, ma ho osservato come si muovono e quanta aggressività mettono".

Oggi, giovedì 24 agosto 2023, il Milan di Stefano Pioli presenta, in conferenza stampa a Milanello, uno dei suoi nuovi acquisti. Si tratta del difensore argentino Marco Pellegrino, classe 2002, prelevato per 5,5 milioni di euro bonus inclusi dal Club Atlético Platense e messo sotto contratto fino al 30 giugno 2028. Restate con noi, dunque, per il LIVE testuale della conferenza di Pellegrino: non perdetevi neanche una sua dichiarazione, in diretta!