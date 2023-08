Calciomercato – Dal Portogallo: “Il Milan torna alla carica per Taremi”

Secondo 'A Bola', che, nell'edizione odierna, ha richiamato la trattativa di calciomercato tra Porto e Milan per Taremi anche nella sua prima pagina in edicola, i rossoneri vorrebbero abbassare la richiesta di 30 milioni di euro avanzata dal club del Presidente Pinto da Costa per il suo centravanti.

Taremi non ha mai nascosto la volontà di trasferirsi in un torneo superiore al massimo campionato portoghese. Ha visto sfumare la trattativa per il passaggio al Tottenham come sostituto di Harry Kane e vede il Milan come una soluzione ideale per lui. I dirigenti rossoneri Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, ad ogni modo, vorrebbero pagare il cartellino tra i 12 e i 15 milioni di euro al massimo.

Domanda 30, offerta 12-15: ma in una settimana può succedere tutto — Ampia, per il momento, la differenza dunque tra domanda e offerta. Ma, per 'A Bola', entro giovedì 31 agosto, data in cui chiuderà il mercato in Portogallo, è tutto possibile. Anche che il Porto accetti la corte del Milan e venda quindi Taremi alla società meneghina.

Intanto, il giocatore sta vivendo un inizio di stagione un po' in sordina. Al punto che molti si chiedono se sia il caso, per Sérgio Conceição, allenatore del Porto, di confermarlo titolare nella prossima partita di campionato contro il Rio Ave, per giunta ex squadra di Taremi, dopo le prestazioni scadenti offerte contro il Benfica in Supercoppa e contro Moreirense e Farense in campionato. Magari, ha soltanto bisogno di una svolta nella sua carriera ... Milan, Moncada prepara il colpo in attacco >>>