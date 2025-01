Calciomercato Milan – Acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

Battute finali per la sessione invernale di calciomercato: il Milan - che ha esonerato Paulo Fonseca a fine 2024 per affidarsi alla conduzione tecnica di Sérgio Conceição - dopo Kyle Walker, arrivato dal Manchester City, potrebbe mettere a segno altri acquisti. L'organico, infatti, avrebbe bisogno di essere rivisitato, potenziato e corretto in corsa con alcuni innesti importanti.