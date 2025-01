Giménez-Milan? Scaroni gela tutti: “Non so se riusciremo a ottenerlo”

Il Milan è in trattativa con il Feyenoord per l'attaccante Santiago Giménez, classe 2001, bomber messicano nato in Argentina ma di passaporto italiano. La prima offerta del Diavolo (32-33 milioni di euro bonus inclusi, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola) è stata, però, respinta dagli olandesi. E ora ci si attende un rilancio da parte del club di Via Aldo Rossi. Arriverà? I 'rumors' dicono di sì, ma, a quanto pare, non è detto che la società di Rotterdam accetti.