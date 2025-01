'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fornito degli importanti aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare Santiago Giménez dal Feyenoord al Milan in questi ultimi giorni del calciomercato invernale. I rossoneri, infatti, hanno deciso di presentare agli olandesi una seconda offerta per l'attaccante messicano, nato in Argentina ma in possesso del passaporto italiano, dopo che la prima è stata respinta al mittente.