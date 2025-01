Il Milan è pronto alla nuova offensiva per Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord: intanto spunta un retroscena sull'Arabia ...

Il Milan nelle ultime ore è pronto a tentare una nuova offensiva per Santiago Gimenez: sul messicano, tra l'altro, nelle ultime ore è spuntato un retroscena. Come noto i rossoneri, dopo l'arrivo di Kyle Walker, hanno spostato la propria attenzione sull'arrivo di un attaccante per ovviare al problema realizzativo di Tammy Abraham ed Alvaro Morata, a secco anche contro il Parma.