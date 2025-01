Calciomercato Milan, un super talento sudamericano nel mirino: incontro in corso | ESCLUSIVA PM

Il Milan , in questi minuti, starebbe avendo un incontro in sede con l'agente del super talento. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, la dirigenza rossonera sarebbe a Casa Milan per discutere con Marcelo Simonian . Tra i vari profili proposti e valutati ci sarebbe anche German Barbas , centrocampista del Penarol , classe 2007. Sulle tracce di questo giovane gioiello non ci sarebbe solo il Diavolo, ma anche due club di caratura internazionale come Bayern Monaco e Real Madrid .

Come detto, e come sottolineato dal nostro Stefano Bressi, non si tratta dell'unico nome in lista, ma è senza dubbio quello più attenzionato rispetto agli altri. Da capire, poi, in quali termini potrebbe arrivare, se per la Primavera o per il Milan Futuro. Quel che è certo è che i rossoneri dimostrano ancora una volta di essere molto attenti in questo senso.