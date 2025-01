Milan, oggi conferenza di presentazione di Walker: titolare nel derby?

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come nel pomeriggio, alle ore 15:30 , avrà luogo la conferenza stampa di presentazione di Kyle Walker , nuovo difensore del Milan , giunto in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal Manchester City .

La conferenza di Walker si terrà nella sala stampa di 'Casa Milan'. Il classe 1990, poi, ripartirà per l'Inghilterra per completare tutta la documentazione e farà poi ritorno a Milano. Nei test atletici svolti in questi giorni a Milanello, Walker è sembrato essere in ottima forma.