Calciomercato Milan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

Calciomercato gennaio Milan 2026 LIVE
È in pieno corso il calciomercato invernale 2026: il Milan vuole essere protagonista con un paio di innesti mirati. Il LIVE con le notizie
Redazione

Lo scorso venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con un paio di innesti mirati, tra difesa ed esterni. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri.

12:02

L'ASTON VILLA PIOMBA SU LOFTUS-CHEEK: IL MILAN FISSA IL PREZZO. ANCHE SE, INTANTO ...

Ruben Loftus-Cheek potrebbe trasferirsi dal Milan all'Aston Villa in questa sessione invernale di calciomercato. Ecco quanto costa l'inglese

10:20

MORETTO: "ONSTEIN-MILAN, LA TRATTATIVA SI BLOCCA AI DOCUMENTI"

Sembrava fatta per il trasferimento di Juwensley Onstein dal Genk al Milan in questo calciomercato invernale: ora tutto torna a rischio

08:00

MILAN SCATENATO: ROSSONERI PRONTI AL DOPPIO COLPO IN DIFESA

Il Milan si prepara ad affrontare gli ultimi giorni del calciomercato invernale nel tentativo di accontentare il tecnico Massimiliano Allegri

+++ IL TABELLONE +++

ACQUISTI: Niclas Füllkrug (a, West Ham - prestito).

CESSIONI: Maximilian Ibrahimović (a, Ajax - prestito).

OBIETTIVI: Nikola Milenković (d, Nottingham Forest - 30 milioni); Kim Min-Jae (d, Bayern Monaco - prestito); Axel Disasi (d, Chelsea - prestito); Niklas Süle (d, Borussia Dortmund - 5 milioni); Lorenzo Pirola (d, Olympiacos - 20 milioni), Nathan Aké (d, Manchester City - prestito); Federico Gatti (d, Juventus - prestito); Leon Goretzka (c, Bayern Monaco - svincolato); Óscar Mingueza (d, Celta Vigo - 10 milioni), Ismael Saibari (c, PSV Eindhoven - 27 milioni), Mario Gila (d, Lazio - 20 milioni), Andrej Kostić (a, Partizan - 12 milioni), Quinten Timber (c, Feyenoord - 20 milioni), Diego Coppola (d, Brighton - prestito), Faik Sakar (c, RB Lipsia - svincolato).

