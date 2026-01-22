PIANETAMILAN i nostri video Calciomercato Milan, Loftus-Cheek firma il rinnovo o torna in Inghilterra? Il punto
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, Loftus-Cheek firma il rinnovo o torna in Inghilterra? Il punto
Ruben Loftus-Cheek, in trattativa con il Milan per il rinnovo, è finito nel mirino dell'Aston Villa per questo calciomercato invernale
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996 in trattativa con il Milan per il rinnovo del suo contratto, altrimenti in scadenza il 30 giugno 2027, è finito nel mirino dell'Aston Villa - alle prese con la sostituzione dell'infortunato Boubacar Kamara - per questa sessione invernale di calciomercato. Il punto su 'Super Blitz', rubrica di mercato de 'La Gazzetta dello Sport': il video