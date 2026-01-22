Pianeta Milan
Sembrava fatta per il trasferimento di Juwensley Onstein, classe 2007, difensore centrale olandese di piede mancino, dal Genk al Milan in questo calciomercato invernale: ora tutto torna a rischio. Le ultime news dell'esperto Matteo Moretto
Daniele Triolo Redattore 

Nelle scorse ore sembrava praticamente definita la trattativa tra Genk e Milan per il trasferimento immediato, in questa finestra di calciomercato, del giovane Juwensley Onstein in maglia rossonera. Il difensore centrale olandese (originario del Suriname), classe 2007, in scadenza di contratto con il Genk il prossimo 30 giugno, sarebbe stato inizialmente aggregato al Milan Futuro di Massimo Oddo.

Calciomercato Milan, salta l'arrivo di Onstein dal Genk?

Si mormorava di un affare talmente blindato al punto che alcune fonti avevano già dato per fissate le visite mediche del giocatore, a Milano, nella mattinata odierna. Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fornito, però, aggiornamenti negativi sui negoziati in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"Onstein-Milan, la trattativa si blocca ai documenti". Questo ha scritto Moretto sui social. Da capire, ora, cosa sia successo. E, soprattutto, se gli ostacoli improvvisamente sorti tra le parti possano essere superati per il buon esito dell'operazione o meno.

